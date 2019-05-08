15 اسم لمولود ميجان وهاري.. أحدث أفراد العائلة المالكة

لندن(صدى):

يبدو أن مولود دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري ” ميجان ماركل ” سيكون محظوظاً بالفعل إذ ظهر له 15 اسماً في أقل من 48 ساعة من ولادته .

ووضعت “ماركل ” مولودها الذكر اول امس الإثنين ليكون السابع في ترتيب ولاية العرش ، إلا انه لم يُعلن بعد عن اسم احدث أفراد العائلة المالكة .

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” البريطاني فقد خمًن المعجبون 15 اسم متوقعين ألا يخرج اسم المولود عنهم وهي : ألكسندر ، آرثر ، جيمس ، سبنسر ، غراي ، توماس ، هارفي ، ألبرت ، إدوارد ، هنري ، أولفر ، فيليب ، كارلس ، فرانسيس ، ميلو .

وكانت الولادة في الساعات الأولى من صباح الإثنين ، إذ كان وزن الطفل 3.2 كجم بحضور هاري منذ اللحظة الأولى ، وقال للصحفيين : “ما تقوم به أي امرأة في هذه الحال امر أعجز عن فهمه ، لكننا سعداء بدعم الجميع لنا .