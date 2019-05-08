طرق طبيعية لإخفاء علامات الإرهاق أثناء الصيام.. منها ” مكعبات الثلج “

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من النساء خلال فترة الصيام من جفاف البشرة وظهور علامات الإرهاق على وجهها ، نتيجة لعدة عوامل منها قلة شرب المياه ، والسهر ، والإستيقاظ للسحور وغيرها .

لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة والتجميل بإعتماد طرق طبيعية لإخفاء تلك العلامات ومساعدة البشرة على الحفاظ على توازنها .

1- تدليك البشرة بمكعبات الثلج : من خلال تمرير الثلج المخلوط بماء الورد على بشرتك بحركة دائرية وخاصة ً حول العينين والفم لترطيب وملئ الخطوط والتجاعيد الرفيعة .

2- ترطيب البشرة بماسك الخيار واللبن : فقط قومي بمزج شرائح الخيار الرفيعة مع معلقة كبيرة لبن وملعقة صغيرة بكينج بودر ، ثم ضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة وتسشعرين بالفرق ، خاصةً وانه يعمل على علاج البقع الداكنة ومنع ظهور حب الشباب .