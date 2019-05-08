نصائح للمرأة الحامل بتناول ” البطيخ ” لفوائده الصحية

أميرة خالد(صدى):

يعتبر ” البطيخ ” من أهم أنواع الفاكهة الصيفية، ربما لأنه غني بالسوائل ويكثر تناوله في مختلف وجبات الغذاء حتى في وقت السحور في رمضان، كما له فوائد عديدة للمرأة الحامل وجنينها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز فوائد البطيخ الصحية للمرأة الحامل:

1- يقلل البطيخ من الغثيان الصباحي في الشهور الأولى من الحمل.

2- يحتوي البطيخ على المعادن المهمة التي تقلل من تشنج العضلات التي تصيب الحوامل نتيجة لنقصها.

3- يقلل من حموضة المعدة.

4- يحمي الحامل من تسمم الحمل؛ لأنه يحتوي على مضادات أكسدة نادرة.

5- يدعم بصر الجنين؛ بسبب غناه بالفيتامينات.

٦- يقدم فوائد عظيمة لبشرة الحامل وشعرها وهما يحتاجان للعناية في فترة الحمل.