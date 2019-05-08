تركيا تضع خطط مشبوهة لزيادة أعداد السائحين السعوديين

طلال الضوي(صدى):

أزاحت مصادر مطلعة الستار عن بوادر مخططات تركية مشبوهة، حيث تستخدم غطاء السياحة لاستهداف الداخل السعودي.

وعن هذه المخططات، ذكرت المصادر أنها تتركز على استقطاب الأسر السعودية عن طريق دورات تدريبية موجهة لأبنائهم في مراحل عمرية مبكرة، تحت غطاء سياحي شامل وبأسعار صادمة تسويقيًا.

ويتم استقطاب الاسر الراغبة في السياحة خلال فترة الصيف، وتحديدآ في مدينتي إسطنبول وطرابزون التركيتين، حيث تم الشروع في تنفيذها بعد مؤشرات الانخفاض الكبيرة في اقبال السياح السعوديين نحو المدن التركية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أيضآ أن هذه الحملات دفعت بعدد من الجهات الرسمية التركية لتنفيذ خطط جديدة تحقق أهداف اقتصادية ومخابراتية، تتمثل في زيادة الترويج للسياحة التركية لدى السياح السعوديين عبر وكالات السفر والسياحة المحلية بعروض مخفضة.

حيث شملت الخطط المشبوهة تقديم عروض مغرية للأسر السعودية، تتضمن تقديم دورات تدريبة شاملة لأبنائهم شاملة السكن والطيران لفترات تصل إلى أكثر من أسبوعين وبأسعار لا تتجاوز قيمة الـ 500 ريال يوميًا.