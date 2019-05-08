توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن الشعار المثير للجدل

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية الجدل المثار حول شعار مهرجان ” صيف الباحة ” ، الذي تم تجميعه من أحد المواقع، وجه أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، بالتحقيق في الأمر.

وأصدرت إمارة الباحة، اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه: ” إنه نظراً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شعار صيف الباحة، وما أشير إلى أن الشعار الذي اختير قد تم تجميعه من موقع “ freepik ” مع تعديل الألوان عليه، فقد وجه أمير المنطقة بالتحقيق في الأمر ” .

وأوضح البيان أن الأمير حسام وجه بتشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير حول هذا الأمر، مشددًا على حرص الإمارة على اختيار الأنسب والأمثل وبما يتوافق مع رضا أهالي وزوار الباحة.