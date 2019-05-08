توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن الشعار المثير للجدل
على خلفية الجدل المثار حول شعار مهرجان ” صيف الباحة ” ، الذي تم تجميعه من أحد المواقع، وجه أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، بالتحقيق في الأمر.
وأصدرت إمارة الباحة، اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه: ” إنه نظراً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شعار صيف الباحة، وما أشير إلى أن الشعار الذي اختير قد تم تجميعه من موقع “ freepik ” مع تعديل الألوان عليه، فقد وجه أمير المنطقة بالتحقيق في الأمر ” .
وأوضح البيان أن الأمير حسام وجه بتشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير حول هذا الأمر، مشددًا على حرص الإمارة على اختيار الأنسب والأمثل وبما يتوافق مع رضا أهالي وزوار الباحة.
سالم[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 44 دقيقة
اصبحت الامور لاتدار الا من خلال مواقع التواصل
الامر اذا وصل مواقع التواصل ييفند ويتم حل مشكلته
الدوله تدار من خلال مواقع التواصل
والقائمين على مواقع التواصل مبزره ضايعين وبيضيعون البلد معاهم