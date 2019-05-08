إدارة العين توضح حقيقة انضمام سالم الدوسري
صرح محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، بأنه بالفعل تم عرض اللاعب سالم الدوسري على النادي.
وقال حماد إن قرار ضم اللاعب لن يكون قرارًا فرديًا ولا إداريًا، حيث سيكون الجانب الفني هو الأهم.
وأوضح أنه سيتم عرضه على الجهاز الفني لناديه لإبداء الرأي في التعاقد معه من عدمه مع بقية الأسماء المرشحة للانضمام للنادي الإماراتي.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 22235 ] نشر منذ 50 دقيقة
موفق يا سلوم
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 30 دقيقة
سلوم لاعب من طينة الكبار بختصار..لاعب ممتع ويصنع الفرق ومهاري وسريع وبنية جسمانية ممتازة..
أتمنى بقائه في الزعيم ،،وشفنا يوم احترف في الخارج كيف ففقدناه ؟
هية فرصة جميلة ويستاهل وراح يبدع ويشعلل الدوري الإماراتي فما بالك بالعين الزعيماوي..
بالتوفيق للمدمرة سلوم..