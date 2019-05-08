إدارة العين توضح حقيقة انضمام سالم الدوسري

نواف السالم(صدى):

صرح محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، بأنه بالفعل تم عرض اللاعب سالم الدوسري على النادي.

وقال حماد إن قرار ضم اللاعب لن يكون قرارًا فرديًا ولا إداريًا، حيث سيكون الجانب الفني هو الأهم.

وأوضح أنه سيتم عرضه على الجهاز الفني لناديه لإبداء الرأي في التعاقد معه من عدمه مع بقية الأسماء المرشحة للانضمام للنادي الإماراتي.

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