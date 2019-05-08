رافضًا اعتذاره عن الصحوة..عبده خال لعائض القرني: ” دمرت سمعتي “

حمود العنزي(صدى):

أعلن الكاتب الروائي عبده خال، رفضه لاعتذار الشيخ عائض القرني، واعترافاته حول فترة الصحوة، التي أثارت الجدل مؤخرًا.

وقال خال: ” عشرات من الكتاب تم تشويه سمعتهم وحياتهم بسبب أنهم وقفوا ضد ذلك التيار الجارف الذي أطلق عليه مؤخرا مصطلح الصحوة ” .

وأضاف: ” اعتذار متأخر جدًا، فقد تمت سرقة حياة الناس لـ40 سنة مضت، وأنا ممن سرق عمري وأصبحت حياتي مليئة بالاتهامات والتشويهات من قبل زعماء تلك الصحوة ومن قبل مريدي أولئك المشايخ ” .

وتابع: ” لن أقبل اعتذار كل الصحويين، فقد سرقت حياتي ودمرت سمعتي بألسنتهم وكذبهم الذي عاشوا به، فمن ممن سرقت حياته أو فقد حياة ابنه يمكن له الآن أن يصفح من غير الاقتصاص من كل المحرضين ” .

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