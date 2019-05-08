بعد تسريب وكيل كلية لاختبار مادة..قرار رادع من جامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية تسريب اختبار مادة ” تفاعل الإنسان والحاسب ” بجامعة الطائف، قرر مدير الجامعة الدكتور حسام زمان إعفاء المتهم بالتسريب وهو وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

وتم تكليف الدكتور وائل علي بن محمد العصيمي بالعمل وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى عمله وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب اللاصفي والصيفي.

يذكر أنه تم اتهام اثنين من هيئة التدريس بالجامعة في قضية تسريبات الاختبار، ومسَّك أحدهما بمقطع تسجيل على الآخر يطلب فيه الحصول على الأسئلة بحسن نية، وبعد حصوله عليها سربها لإحدى الطالبات التي وزعتها على 9 من زميلاتها.

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