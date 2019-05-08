صفعته على وجهه فرد عليها بـ ” الضربة القاتلة ” !

أبوظبي(صدى):

شهدت منطقة سبورت سيتي في دبي، جريمة قتل راح ضحيتها سيدة على يد صديق لها قد احتفل معها بشقتها.

وتفصيلا، كانت مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليها، انتهت بصفعة على وجهه، فجن جنونه متأثراً بتعاطي المشروبات الكحولية واعتدى عليها بدوره، ثم عرض عليها نقلها إلى المستشفى حين رأى الدماء تنزف من أنفها، لكنها رفضت فغادر الشقة ليكتشف وفاتها لاحقاً.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ظل يعتدي على صديقته بشكل متعمد بقبضة يديه، حتى أصابها بكسر في الجمجمة والأنف وجروح في شفتيها بالإضافة إلى كدمات متعددة في أجزاء مختلفة من جسدها حتى أصيبت بنزيف في المخ، وأدت هذه الإصابات جميعاً إلى وفاتها بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.