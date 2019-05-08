بعد اعتذاره باسم ” الصحوة ” تركي الدخيل يوجه رسالة للقرني

أبوظبي(صدى):

علق تركي الدخيل، سفير المملكة لدى الإمارات، على تصريحات الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني الأخيرة، واعتذاره عما اقترفته الصحوة في المملكة.

وقال الدخيل: ” ثقافة الاعتذار هي إحدى سمات الشعوب المتحضرة، يجب أن يُشجع المعتذر، ويُعان على قبول اعتذاره؛ تسهيلًا لنشر هذه الثقافة ” .

وأضاف: ” تأخر الاعتذار أم لم يتأخر، ثمنه باهظ أو أغلى من الجواهر، كل ذلك في جهة، واعتبار د. عائض القرني قال كلامًا شجاعًا واعتذارًا يجب أن يصنف شجاعة شيء آخر. الاعتذار سمو والتراجع ثقة ” .

واستكمل: ” يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان الأسبق، اعتبر من أهم باباوات الفاتيكان، والسبب الاعتذار الذي كان سمة له، قدم سلسلة اعتذارات عن الأخطاء التي اقترفتها الكنيسة الكاثوليكية تاريخيًّا؛ فقد اعتذر البابا لليهود لخذلانهم بألمانيا واعتذر لجاليليو الذي قطعت أصابعه بتحريض كنسي، واعتذر للمسلمين، على الحروب الصليبية، واعتذر للنساء؛ لاضطهاد المرأة، كما اعتذر عن تورط الكاثوليك بتجارة الرقيق بإفريقيا، وعن الاضطهادات والحروب الدينية بسبب قيام البروتستانتية ” .

يذكر أن القرني قد اعتذر خلال استضافته أمس ببرنامج ” الليوان ” عما اقترفته الصحوة متعهدا بأن يقضي بقية عمره في الدفاع عن الوسطية والاعتدال.

اقرأ أيضًا: