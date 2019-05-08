راشد الفوزان: ” لا تضيع عمرك بانتظار انخفاض سعر العقار “

حمود العنزي(صدى):

نصح الكاتب والخبير الاقتصادي راشد الفوزان، الراغبين في الحصول على عقار بعدم انتظار انخفاض الأسعار.

وقال الفوزان خلال لقائه ببرنامج ” الليوان ” : ” بعض الناس ينتظر انخفاض أسعار العقار، ولا أظن أنه سينخفض، لذلك أنصح من لديه القدرة على التملك أن يتملك ولا ينتظر ” .

وتابع: ” لن تصل نسبة انخفاض الأسعار إلى ما يتعدى الـ 5% ولايوجد انخفاض بنسبة 50 أو 60% ” .

وأضاف: ” توجد الآن ضريبة مضافة، وتكلفة العامل زادت والمواد أسعارها زادت، القروض والتمويل من البنوك زادت فائدتها، فالنزول بسعر العقار يتبعه زيادة في الفائدة وباقي التكاليف ” .