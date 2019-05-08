بأمر ملكي..عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيسًا للطيران المدني بمرتبة وزير
صدر اليوم أمر ملكي بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( 26739 ) بتاريخ 16 / 5 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله العنزي[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله ولي التوفيق