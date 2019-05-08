بأمر ملكي..عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيسًا للطيران المدني بمرتبة وزير

محمد السعران(صدى):

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) بتاريخ11 / 2 / 1426هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( 26739 ) بتاريخ 16 / 5 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.