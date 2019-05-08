شركة إلكترونيات تعلن عن وظيفة شاغرة براتب يبدأ من 4700

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إلكترونيات عن توفر وظيفة شاغرة، بمسمى ” مسؤول تسليم ” ، موضحة أنه هو الموظف المسؤول عن تسليم البضائع للعميل والتأكد من تطابق الفواتير مع المنتجات.

واشترطت الشركة، توفر الرغبة الجادة بالعمل والتطور الوظيفي، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى إمكانية نقل الموظف لأقرب معرض لمقر سكنه، وتوفير إجازة سنوية 30 يومًا، إضافة إلى تأمين طبي للموظف وزوجته وأبناؤه.

ولفتت إلى أن الرواتب تبدأ من 4700 بالاضافة إلى حوافز شهرية .

ويمكن التقديم على الوظيفة بإرسال السيرة الذاتية كاملة مع عنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التـــالي من هــــنــــــا..