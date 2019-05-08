محمد المسحل يكشف سبب انسحابه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

طلال الغامدي(صدى):

قرر محمد المسحل الانسحاب من الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم، والتي سيتم فتح باب التقدم لانتخاباتها خلال الأيام المقبلة.

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية: ” استجدت عندي بعض الظروف الشخصية والعملية، ولم أكن أعلم أن أخي ياسر المسحل يجهز ملفه الانتخابي، لذلك قررت أن أتوقف عن الاستمرار في الترشح لرئاسة اتحاد القدم ” .

وبعد إنسحاب محمد المسحل بات شقيقه ياسر المسحل هو المرشح الأقوى للفوز بكرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم .

وكانت لجنة الانتخابات في اتحاد القدم قد أعلنت البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في دورته الرابعة، وتم فتح باب الترشح بداية من الأحد الماضي إلى يوم الـ29 من يونيو المقبل.