بالفيديو.. شمس الكويتية: أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين

أميرة خالد(صدى):

أعربت الفنانة الكويتية شمس، عن رغبتها في الاتجاه إلى الصوفية، قائلة أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين.

وقالت شمس الكويتية خلال استضافتها ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” أتمنى أن يختارني الله سبحانه وتعالى من المتصوفين ، لكن الصوفية كفكر دخل عليها تجارة ما ظلت مثل ماهي ” .

وتابعت: ” لكنني عايشة مع المتصوفين القدماء ” ، ضاربة مثالا بكل من: الحلاج ،محيي الدين بن عربي التبريزي، والرومي.

وعن إطلالتها الجريئة، أكدت شمس أن اختيارها لملابسها حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل، مشيرة إلى أنها تراعي طبيعة الذوق العام في لبسها بحسب المكان المتواجدة به.

وأشارت إلى أن ملابسها عندما تتواجد بالمملكة غير ملابسها بالتلفزيون، أو بحفل في مكان آخر، قائلة: ” لكل مقام مقال ” .

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