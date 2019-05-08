بالفيديو.. شمس الكويتية: أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين
أعربت الفنانة الكويتية شمس، عن رغبتها في الاتجاه إلى الصوفية، قائلة أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين.
وقالت شمس الكويتية خلال استضافتها ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” أتمنى أن يختارني الله سبحانه وتعالى من المتصوفين ، لكن الصوفية كفكر دخل عليها تجارة ما ظلت مثل ماهي ” .
وتابعت: ” لكنني عايشة مع المتصوفين القدماء ” ، ضاربة مثالا بكل من: الحلاج ،محيي الدين بن عربي التبريزي، والرومي.
وعن إطلالتها الجريئة، أكدت شمس أن اختيارها لملابسها حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل، مشيرة إلى أنها تراعي طبيعة الذوق العام في لبسها بحسب المكان المتواجدة به.
وأشارت إلى أن ملابسها عندما تتواجد بالمملكة غير ملابسها بالتلفزيون، أو بحفل في مكان آخر، قائلة: ” لكل مقام مقال ” .
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياشمس ترى ربي قادر على ان يدخلك الجنة بدون حساب حتى ولكن..
وش اعددتي ليرضى عنك الله.
مثلا اذا جت ممثلة او مطربة وطلعت قدام خلق الله المسلم وغير المسلم وهي تتسدح على بطنها ولم تراعي حرمات الله في لباسها وتتراقص شرقي وغربي امام العالم عبر المواقع وتنشر فيديوهاتها وهي بلباس كاشف لسياقانها وصدرها شبه عاريه وتاكل من اموال الفن والرقص والافعال المخزية اللي ربنا ما يقبلها ابدا تنزه جل جلاله . فهل هالانسانة تتأمل ان ربنا يوفقها لتكون صالحة او حتى تدخل جنة؟
وهل تتوقع انها اذا اجلت وقالت ربي يهديني واذا شبعت من الدنيا والفساخه والمصاخة اتوب. فهل تضمن ان الله ما ياخذها وهي على طغيانها او حتى يمد بعمرها حتى تلحق تتوب؟
ياشمس لا تخلين الله عز وجل اهون الناظرين عندك وهذاك تقولين بالسعودية لك لبس يختلف عن برا السعودية فهل انتي تخافين من رد فعل الناس ولا تخافين من رد فعل ربك اللي خلق الناس وكل شيء بهالكون؟!!!