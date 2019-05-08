الكشف عن سبب منع حميدان التركي من حضور جلسة الإفراج المشروط

عادل الحربي(صدى):

أوضح تركي حميدان التركي، نجل الأكاديمي السجين السعودي في السجون الأمريكية، أن سبب منع والده من حضور جلسة الإفراج المشروط أمس الثلاثاء، هو سوء الأحوال الجوية.

وقال نجل حميدان التركي: ” فوجئنا بأن والدي حميدان التركي مُنع من حضور جلسة الإفراج المشروط، وفي اتصاله بنا قبل قليل أخبرنا بأن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن صباح اليوم بسبب الأحوال الجوية والضباب، وتم احتجازه في زنزانته، ومنعه من حضور الجلسة ” .

وكان من المقرر أن تنظر لجنة الإفراج المشروط، وتتخذ 3 قرارات، إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائيًّا.

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