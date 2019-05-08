بالصور.. امرأة تحتضن مشجع ليفربولي يبكي بعد الريمونتادا التاريخية

نواف السالم(صدى):

عكست مباراة ليفربول أمام برشلونة على ملعب آنفيلد العديد من المشاعر بين الإثارة والأمل، خاصة في مدرجات النادي الإنجليزي الذي كان ينتظر المعجزة.

وفي لقطة إنسانية رصدت العدسات لحظة بكاء أحد مشجعي الريدز في المدرجات بعد أن أحرز فريقه ثلاثية مثيرة في شباك البرسا وأصبح على مقربه من حلمه بعد أن كان ينتظر معجزة.

وحرصت امرأة من الأمن في ملعب آنفيلد على احتضان المشجع ومواساته في لقطة تفاعل معها الكثير.

ونجح ليفربول في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة الإياب، فنجح النادي الإنجليزي في قلب الطاولة من جديد على الفريق الكتالوني في مشهد ليس جديد عليهم.

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