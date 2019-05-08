أعواد تنظيف الآذن تُسبب الصرع.. شاب يروي تجربته

لندن(صدى):

يستخدم ثلثينا أعواد تنظيف الآذن غالبًا بشكل يومي، ولا يعلم الكثير منا مدى الضرر الذي قد يلحق بنا باستخدام هذا الأعواد.

وكشفت صحيفة ” The Sun ” ، أن استخدام أعواد تنظيف الآذن قد يؤدي بنسبة كبيرة إلى الإصابة بسكتة دماغية أو الوفاة .

ونشرت الصحيفة تجربة شاب ثلاثيني تعرض إلى عدوى قاتلة في الدماغ، إثر وجود قطعة من القطن في آذنية.

وقال الشاب إنه كان يعاني في فترة من صداع سيء للغاية،ونوبات عنيفة، وعندما أجرى فحوصات اكتشف وجود خراجين مليئين بالصديد على بطانة دماغه ناتجة عن قطعة من براعم القطن التي عثر عليها مدفونة في أعماق القناة.

وأدى ذلك إلى إصابة بكتيرية تُعرف باسم التهاب الأذن الوسطى الناخر، الذي يبدأ في قناة الأذن قبل أن ينتشر إلى الجمجمة ، حيث يأكل المخ عبر العظام.

ويقول الشاب الذي أصيب إنه لا يعلم كم من الوقت كان طرف براعم القطن في أذنه لكنه قال إنه عانى من ألم “متقطع” على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتلقى الشاب علاجًا بعد إجراء عملية لإزالة القطن، حتى تعافى تمامًا، بينما حذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن تنظيف الأذن ببراعم القطن ” يحتمل أن يكون ضارًا ويجب عدم استخدامه ” .