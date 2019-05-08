الهلال: نتواصل مع هيئة الرياضة لسداد مستحقات اللاعبين

نواف السالم(صدى):

أصدرت إدارة نادي الهلال، بيانًا بشأن ما تم تداوله عن الرواتب المتأخرة للاعبي كرة القدم بالنادي.

وأوضحت الإدارة، أنها سبق وتلقت من الهيئة العامة للرياضة منذ يناير المضاي وحتى تاريخه دفعتين مخصصتين للرواتب، حيث تسملت الدفعة الأولى بتاريخ 17 مارس والثانية بتاريخ 8 أبريل، وتم صرفهما لسداد رواتب اللاعبين المتأخرة، ولم تصرف في أغراض أخرى.

وأكدت إدارة النادي على جديتها في التواصل مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، والشركاء في شركة صلة الرياضية؛ في سبيل وفاء النادي بالتزاماته تجاه اللاعبين، وأن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتشرت أنباء عن تأخر صرف نادي الهلال لمستحقات لاعبيه ومروره بأزمة مالية؛ في أعقاب استقالة الإدارة السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل.