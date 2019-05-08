مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض وظيفة إدارية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير طبي تنفيذي ثالث Executive Medical Secretary III))

وتضمنت الشروط : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية- درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في الإدارة الصحية أو إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة مع خبرة 6 سنوات – أو درجة الدبلوم (لمدة ثلاث سنوات) في الإدارة الصحية أو إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة مع خبرة 4 سنوات.

أو درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية أو إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :