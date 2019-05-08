صحة جازان تعلن استقطابها كوادر للعمل في 3 تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عن رغبتها باستقطاب الكوادر المميزة بنظام التعاقد المؤقت بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة للعمل لديها وذلك في التخصصات المذكورة.

وأوضحت أن العمل سيكون بنظام التعاقد المؤقت في صحة جازان، وفقًا للتخصصات التالية: العلاج الوظيفي، الطب الطبيعي والتأهيلي، علاج علل النطق والتخاطب.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على البكالورويوس فما فوق من إحدى الجامعات المعترف بها، أن يكون متفرغًا كليًا أثناء فترة التعاقد، حاصلًا على تصنيف وبطاقة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أنه على من لديه الرغبة وتنطيق عليه الشروط التقدم بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:هنــــــا.