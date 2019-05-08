بالفيديو.. ” غالية البقمية ” الساحرة التي قضت على العثمانيين وأعفت قادته

طلال الضوي(صدى):

غالية البقمية التي لٌقبت بالعديد من الألقاب كـ ” المرأة الحديدية، الساحرة ” ، إذا قال عنها المؤرخ جون غوردون لوريمر ” وفي تربة كانت تعيش قبيلة البقوم، وتتزعمها امرأة مسنة تدعى غالية كان الأتراك يعتبرونها عرافة ساحرة “.

كما وصفتها الدكتورة دلال الحربي، قائلة ” قاتلت في المعركة بشجاعة منقطعة النظير، وانقضّت بجيشها على فرقة المدفعية في قوات مصطفى بك وأجبرتها على الفرار، وانسحب مصطفى بفلوله إلى الطائف مخلفًا وراءه مدافعه وذخيرته التي غنمها السعوديين “.

اسمها الكامل غالية بنت عبدالرحمن بن سلطان الغرابيطي الرماثيني البدري الوازعي البقمي، فهي أرملة غنية أغدقت بأموالها على الجنود، وبحنكة تمكنت من إعفاء قادة العثمانيين.

وتناول برنامج ” مالك بالطويل ة” الذي يقدمه ” مالك الروقي ” قصة المناضلة السعودية التي هزمت الجيش العثماني وتسببت في إعفاء أهم قادته، في مقطع فيديو كشف قصتها بطريقة بسطية، كالتالي: