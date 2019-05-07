اجتماع عاجل لجميع شرفيي الأهلي دون استثناء

ماجد محمد(صدى):

طالب عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، بعقد اجتماع عاجل إلى جميع أعضاء شرف النادي دون استثناء، يوم السبل المقبل في أحد فنادق جدة.

وأوضح الأمير منصور بن مشعل أن هذا الاجتماع يأتي للتشاور حول نستقبل النادي خلال الفترة المقبلة، كما يبحث توحيد الصف الأهلاوي بخصوص مستقبل رئاسة النادي خلفًا لعبدالله بترجي الرئيس الحالي.

وأعلن الأمير منصور في وقت سابق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها مسؤولية كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه لن يهتم بكرة القدم فقط بل لديه هاجسًا للألعاب المختلفة.

وخسر الأهلي أمس الإثنينـ مقابل السد القطري بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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