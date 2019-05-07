النمر: الهلع يسبب ألم الصدر وضيق التنفس.. والمستشفيات: فحوصاتك زينة!

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، أن نوبات الهلع هي نوبات متكررة من ألم صدر، ضيق تنفس، خفقان، جفاف حلق، تنميل وبرودة في الاطراف.

وأضاف في تصريح له: تروح للمستشفى يقولون كل فحوصاتك زينة!.

وأكد ” النمر ” أن نوبات الهلع تصيب النساء أكثر من الرجال، كما أنها من الممكن أن توقظ النائم فجأة من عز نومه.

وتابع : أشد أعراض القلق والتوتر في الإنسان وأكثرها تخويفا له هي أعراض القلق التي تظهر على القلب مثل: اضطراب نبضات القلب وضيق التنفس.