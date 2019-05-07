وزارة الإسكان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مشروع في المدينة المنورة عن توفر وظائف عديدة شاغرة في وزارة الاسكان وأربعة فنادق وذلك وفق المسميات والشروط المذكورة اسفله.

وتضمنت الوظائف الشاغرة: مهندس جودة – رسام DRAFT MAN- مهندس HSE- مساح أبنية- مراقب موقع للأعمال الإنشائية- مراقب – موقع للأعمال التشطبيات- شؤون الموظفين- سكرتارية- كاتب دوام-أمين مستودع-منسق مستندات- عامل مستودع- عامل نظافة- فني صيانة كهرباء وميكانيكا.

يمكن للمهتمين بالوظائف المذكورة اعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي:هنـــــــــا.