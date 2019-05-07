قصة مواطن تفضح ابتزاز الأتراك: قادوني لمطعم كحولي

طلال الضوي(صدى):

يستخدم الأتراك العديد من الحيل والخدع للنصب على السياح المتواجدين في بلادهم، ولكن استطاع شاب سعودي من كشف خدعهم وفضائحهم إلى العالم أجمع من خلال تجربته المرعبة التي عايشها في تركيا.

وكشف الشاب من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة ابتزاز مرعبة ومثيرة تعرض لها خلال تواجده في إسطنبول.

وبدأت القصة عندما ضل الشاب طريقه إلى الفندق الذي يقطن فيه، إذ خرج من محطة مترو في إسطنبول مكتشفًا أنه يمشب في شارع الاستقلال ولكن من اتجاه لا يعلمه، وأثناء سيره استوقفه شخص تركي معتقدًا أنه تركي أيضًا.

ولكن قدم الشاب نفسه إلى هذا الشخص الذي رحب به كثيرًا عندما علم أنه سعودي، قائلًا إن اسمه أحمد وإنه من قبرص، عارضًا عليه الجلوس مع بعضهما في كوفي شوب قريب للترحيب به وتبادل أطراف الحديث، وبالفعل جلسا وأصر الرجل على دفع فاتورة المشروبات بالرغم من إصرار الشباب السعودي.

وأوضح الشاب أنه بعد الخروج من الكوفي شوب، اقترح الرجل أن يتناولا العشاء في مطعم اعتاد ارتياده، ووافق الشاب إذ لم يخون هذا الرجل، وبالفعل وصلا إلى المكان المنشود والذي لم يرتاح له الشاب كما وصف، لافتًا إلى أن المطعم متواضع على عكس واجهته الخارجية الفخمة وقائمة الطعام بدون صور.

واضطر الشاب إلى الاختيار بناءً على رغبة الرجل التركي، ولكن صُدم عند الإطلاع على فاتورة الطعام الذي بادر إلى أخذها، ليجد المبلغ فيها 8300 ليرة تركية أي ما يعادل 10500 ريال سعودي، واعتقد وجود خطأ في الفاتورة ولكن الإدارة أكدت أن المبلغ صحيح.

واستدعت إدارة المطعم الحراس للضغط عليه بالرغم من أنه أخبرهم أنه سيدفع بالفيزا كارد، ليتفاجأ بتصرف غريب ومرعب، إذ تم وضعه برفقة التركي في غرفة منعزلة وسط تهديد من مدير المطعم، ومناوشات متبادلة بين الطرفين حتى قدما الفيزا كارد الخاصة بهما.

وعندما سأل الشاب مدير المطعم عن سبب ارتفاع قيمة الفاتورة، قال له إنهم يطهون بالكحول، ليدخل الشاب في صدمة عنيفة ويقرر التواصل مع السفارة، ليتدخل رفيه ويطلب له رقم مزيف للسفارة؛ ليشعر الشاب بالخديعة وتورط هذا الرجل مع المطعم إذ يقتاد لهم الزبائن.

وعندما حاول الشاب مواجهة هؤلاء المحتالين، دفعه التركي وانهال عليه بسيل من الشتائم، واستعجله على الدفع وإلا الإبلاغ عنه بأنه من “داعش”، ليعلم الشاب أنه وسط عصابة، وواصل تهديدهم بإلاغ السلطات عنهم وسجنهم، حتى أطلقوا سراحه.

ولكن لم تنتهي المؤامرة عند هذا الحد، بل يتورط صاحب التاكسي الذي اقتاده من أمام المطعم مع هذه العصابة أيضًا، وبدأ الشاب في الصراخ على السائق في محاولة للفرار من السيارة حتى توقف السائق وخرج الشاب وركب سيارة أخرى، ولكن السائق ظل يطارده، ولم يستطيعا التخلص منه إلا عند أحد المفارق، ووصل الشاب إلى فندقه مع سلسلة من الذكريات الكريهة والعنيفة.