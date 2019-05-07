شركة بترومين تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة بترومين بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مُحاسب).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المالية أو المحاسبة -ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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