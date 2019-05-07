بالفيديو.. المغامسي عن المرأة في زمن الصحوة: قيادتها كانت من الكبائر

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن وضع المرأة في زمن الصحوة.

وقال ” المغامسي ” في برنامج ” منابر النور “: الخطاب الفقهي في زمن الصحوة نحو المرأة كان شديداً جداً “.

وتابع ” المغامسي ” : ظهرت فتاوى تحرم إخراج بطاقة الأحوال للنساء، وقيادة المرأة كانت تُرى من كبائر الذنوب “.

وكان لفت المغامسي خلال الحلقة إلى أنالصحوة إجمالًا ليست عودة للإسلام لأن الإسلام حاضر وموجودًا وظاهرًا، مشيرًا إلى أنه بعد ظهور الصحوة انتشر العلم الشرعي بين الناس وبدأ الشباب في التقليل من الذهاب لمواطن اللهو.

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