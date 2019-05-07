موثق حادثة طعن طرق الساحل: الجناة هددونا بالذبح

نايف السالم(صدى):

كشف موثِّق مقطع اعتداء شابين على ثالث في طريق الساحل بمكة المكرمة، تفاصيل توثيقه للواقعة وإبلاغه الجهات الامنية، موضحًا سبب عدم تدخله لفض النزاع.

وأوضح الشاب، أنه صادف الحادثة خلال مروره وعائلته على الطريق وعندما حاول فض النزاع، أطلق أحد الشبان الرصاص في الهواء؛ تحذيرًا للمتواجدين بعدم الاقتراب قائلًا : والله لأذبحكم كلكم، ما جعله يعود إلى مركبته وتوثيق الحادثة وإبلاغ الجهات الأمنية.

وأشار إلى أنه قدَّم الإسعافات الأولية للمصاب بعدما فرَّ الجناة، إذ أنه طبيب في أحد المستشفيات المعروفة، مضيفًا : ” ظهر المصاب مبدئياً بطعنتين نافذتين، فأغلقت المنطقة التي كانت تنزف.

وأفاد بأنه غادر الموقع فور وصول الجهات الامنية وإطلاعهم على الفيديو.

يشار إلى أن الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على الشابين، وفتحت تحقيقًا معهما؛ للوقوف على ملابسات ودوافع ارتكاب الواقعة.