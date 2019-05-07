5 خطوات للحفاظ على الكولاجين ومنع التجاعيد

أميرة خالد(صدى):

ماهو الكولاجين؟ وما أهميته للبشرة؟ وما ارتباطه بظهور علامات الشيخوخة؟.. جميع هذه الأسئلة تدور في أذهان معظم السيدات؛ إذ يظهر الكولاجين في معظم مستحضرات العناية بالبشرة.

والكولاجين هو مادة متوافرة في طبقة معينة من البشرة يحافظ على نضارتها ومتانتها ونعومتها، لكنه يقل مع التقدم في العمر؛ لتراجع قدرة الجسم على إفرازه على عكس فترتي الشباب والمراهقة، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والشيخوخة.

ويوجد عدة خطوات تحافظ على مستوى الكولاجين في البشرة وتحسن من عملية انتاجه، كالتالي:

1- الابتعاد عن التدخين:

التدخين ومادة التبغ هما العدو الأول للبشرة، إذ يقلل من عملية إفراز الكولاجين وبالتالي تظهر التجاعيد على البشرة.

2- كريمات الوقاية من الشمس:

يجب المواظبة على استخدام كريمات الوقاية من الشمس بشكل يومي، حيث تحرم أشعة الشمس المباشرة البشرة من الكولاجين.

3- فيتامين C:

من أهم المكونات الأساسية التي تساعد على إفراز الكولاجين، وبالتالي تأخر ظهور التجاعيد والحصول على بشرة نضرة وناعمة ومتينة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار كمية فيتامين C المناسبة لكِ.

4- الأطعمة الغنية بأحماض ألف هيدروكسي AHAs:

تتواجد هذه المادة في عدد من الخضروات والفاكهة مثل ” العنب، البرتقال، الأناناس ” ، وتعكل على التخلص من خلايا الجلد القديمة ومحاربة التجاعيد.

5- بيبتيدات النحاس:

جزيئات صغيرة جدًا من بروتين النحاس، وتعمل على رفع مستويات انتاج الكولاجين في البشرة.