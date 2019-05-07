العاصوف2 يكشف أسرار معسكرات الإخوان بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

اخترق مسلسل العاصف2 في أولى حلقاته معسكرات جماعة الإخوان المسلمين التي تعقد كل سنة في موسم الحج، كاشفًا أسرارهم.

ومن المرتقب أن يفضح مسلسل العاصوف 2 خلال الحلقات القادمة مخطط جماعة الإخوان المسلمين ونشاطهم السري في المملكة،

وسلطت الحلقة الأولى أمس الضوء على تواجد الإخوان بالمملكة، وكيفية تسللهم إليها من خلال استغلال موسم الحج، وعقد لقاءات بعناصرهم من الدول العربية.

ومن المفترض أن لا يتحدث الإخوان في مخيماتهم بالحج عن الأمور السياسية، إلا أن العاصوف 2 سلط الضوء على سر جديد وهو وجود عدد من الشقق المجاورة للحرم المكي يعقد الإخوان فيها لقاءاتهم السرية للحديث عن الأمور والقضايا الخاصة بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن.

ويترقب المشاهدين تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات المقبلة، بعد أن حققت الحلقة الأولى أ‘لى نسبة مشاهدة على مستوى المسلسلات الأخرى .