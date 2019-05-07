بالفيديو.. أمطار ورياح وبرق ورعد على الرياض

حمود العنزي(صدى):

تهطل، الآن، أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض، تترافق بالبرق والرعد.

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، قد توقع هطول أمطار رعدية على الرياض مساء اليوم.

وقال في تصريح له: السحب الرعدية الممطرة غرب وشمال غرب الرياض وجنوب شرق المدينة وشرق الطائف والشمالية، متوقع أن تتوسع السحب لتشمل العاصمة الرياض، ومتوقع أن تصل إلى أجزاء من العاصمة الرياض من ساعة إلى ساعتين – إن شاء الله – مع غبار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد حتى منتصف الليل.