إدارة الهلال توضح موقفها من رحيل إدواردو

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال الحالية بقيادة الرئيس المؤقت عبد الله الجربوع تأجيل ملف رحيل البرازيلي إدواردو.

ويبدو أن الإدارة المؤقتة ترغب في ترك هذا الملف إلى حين قدوم إدارة جديدة عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان كارلوس إدواردو تلقى عدد من العروض من أندية مختلفة، بينما يمتلك اللاعب البرازيلي عقد ساري مع الفريق حتى الصيف بعد القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع في أداء اللاعب البرازيلي رغم إحرازه 17 هدف اذ سجل 12 وصنع خمسة أهداف أخرى قبل ثلاثة مباريات من ختام الموسم.

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