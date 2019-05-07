الشركة المتحدة للإلكترونيات تعلن عن 10 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة المتحدة للإلكترونيات ” اكسترا ” ، باب التقديم على 10 وظائف موسمية شاغرة للرجال والنساء بالخبر في المنطقة، منذ 28 أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة من خلال ” البوابة الوطنية للعمل طاقات ” ، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” موظف استعلامات بمركز خدمة العملاء “.

وأضافت أنه يشترط على المتقدم على هذه الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

كما أشارت إلى أن المهام الوظيفية تتمثل في:

– معالجة الطلبات:

معالجة طلبات العملاء ومتطلباتهم الأساسية، مثل إرسال الرسائل أو النماذج أو غيرها من الوثائق، إلى جانب معالجة المعاملات المالية.

– تسجيل الاستعلامات:

تسجيل الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها، والإبلاغ بالحلول المقررة.

– الرد على الاستعلامات:

الرد على الأسئلة والاستعلامات الأساسية للعملاء، وتقديم المشورة للعملاء حول منتجات المنشأة وخدماتها وسياساتها، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

– إحالة الشكاوى:

حل شكاوى العملاء الأساسية، وإحالة المشكلات الأعقد إلى مسؤول الشكاوى أو أي موظف مختص.

وللتقديم على الوظائف التالية من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــا.