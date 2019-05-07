للسيدات الحوامل.. احذرن العمل في ” الشيفت المسائي “

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة دنماركية، عن مدى خطورة عمل النساء الحوامل في فترات العمل المسائية، ومدى تأثير هذا الأمر على أطفالهن.

وأكدت الدراسة وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن عمل النساء الحوامل في فترتين مسائيتين على الأقل خلال أسبوع واحد يجعلهن أكثر عرضه للإجهاض خلال الأسبوع التالي.

وأوضحت أن هذه الخطورة ترجع إلى تعرضهن إلى ضوء في الليل يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل إفراز هرمون ” الميلاتونين ” وهو العامل الرئيسي في إتمام عملية الحمل بأمان، كما يعمل على حماية المشيمة.

ووفقًا للدراسة، أجهت 740 امرأة من بين 10 آلاف و47 امرأة عملن في الفترات المسائية في الفترة بين الأسبوع الثالث والـ21 من الحمل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل السن ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وعدد الولادات والإجهاضات السابقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي.