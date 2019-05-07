رامز في الشلال.. إغماء وتهديدة بـ مصيبة من رضا عبدالعال (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تعرَّض الكابتن رضا عبدالعال لاعب ناديي الأهلي والزمالك المصريين السابق، إلى حالة إغماء بعد هجوم ” غوريلا رامز في الشلال ” عليه، إذ لم يستطع المقاومة من الصدمة.

واستفاق رضا عبدالعال، من حالة الإغماء ليحاول ضرب رامز جلال وسبِّه، مهددًا أنه سيجلب ” مصيبة ” لهم.

وكان رضا عبدالعال، قد أحدث جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، عندما تحدث عن حلقته مع رامز جلال، معلقًا ” اعمل نفسك مصدق ” ، في إشارة إلى ” فبركة ” الحلقات وعلم الضيوف بما سيحدث.

يشار إلى أن برنامج رامز في الشلال، تدور فكرته حول اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ، ﺛم تظهر ” غوريلا مُفترسة ” من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.