دراسة تحذر الحوامل من الكريمات الواقية للشمس

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن المواد الكيميائية الموجودة في الكريمات الواقية للشمس، تترسب داخل الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيزها بنحو 419 مرة أكثر من الحد الآمن المسموح به.

وبعد فحص 30 عينة دم لأشخاص ظلوا يستخدمون الكريمات الواقية للشمس لمدة أسبوع، تبين للباحثين أن تلك المادة الكيميائية ظهرت عند الحوامل والسائل الذي يحيط بالجنين، ما يؤثر على صحته.

وأكد الباحثون أن الكريمات الواقية للشمس تحتوي على مركبات آخرى، قد تهدد مستخدميها ببعض الأضرار، مثل مركب أفوبينزوين الذي يسبب التسمم والسرطان، إذا وصلت نسبته في الكريم المرطب إلى 4.3ng\ml، ومركب اوكتوكريلين الذي يؤدي إلى التهابات بالجلد والعين والرئة، إذا زاد عن 7.8ng\ml في الإسبراي.