أميرة خالد(صدى):

تعتبر بي ام دبليو ام 3 اي 46 هارتجا – BMW M3 E46 HARTGE سيارة كشف وحيدة في العالم حيث ستكون نجمة حلقة اليوم من برنامج سبيشل كار – Special Car مع صهيب شعشاعة .

وقال صهيب في بداية الحلقة نبذه عن تاريخ شركة التعديل الألمانية هارتجا – Hartge ، البعض يلفظها هارتج ولكن في اللغة الألمانية تلفظ هارتجا ، والتي تأسست في عام 1971 ، ليتم في عام 1985 الاعتراف بهذه الشركة على أنها مصنع سيارات .

ونجمة اليوم سيارة حصرية قديمة BMW M3 E46 HARTGE كشف موديل 2001 ، التي كانت في الماضي سيارة M3 عادية مزودة بـ محرك 6 سلندر ، ولكن Hartge جعلت القلب النابض لهذه السيارة البافارية مستعار من شقيقتها الأكبر BMW M5 E39 S62 وليس هذا فحسب بل تم تعديل هذا المحرك ، كما حصلت هذه السيارة على ؛ فلاتر هواء معدلة ، و اكزوزت كامل.

ويذكر أنه يوجد في العالم ؛ 17 سيارة BMW M3 E46 HARTGE كوبيه ، وسيارة واحدة فقط كشف لا تقدر بثمن وهي نجمة حلقة اليوم ، وتختلف عن شقيقاتها الكوبيه بسقفها القابل للإزالة الذي عمل على زيادة وزنها بشكل واضح .