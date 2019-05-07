بالفيديو. شرطة أردوغان تعتدي على مائدة إفطار للمعارضة وتضرب الصائمين

طلال الضوي(صدى):

في مشهد صادم أعدت الشرطة التركية على عدد من المعارضين أثنار تنظيمهم لمائدة إفطار الأرض.

ولم تراعي شرطة أردوغان حرمة الشهر الكريم، وقامت بضرب المعارضين وسحلهم؛ لمنعهم من إقامة مائدة الإفطار في أسطنبول؛ فاعتدى أفراد الأمن بالضرب على عدد منهم من بينهم الكاتب والخبير في العلوم الدينية، إحسان ألي اتشيك.

وكشفت المعارضة في بيان لها أن اعتداء الشرطة أسفر عن حالات إغماء واعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأثارت تلك الواقعة تخوف وقلق بين صفوف المعارضة؛ نظرًا لارتفاع حدة العنف ضدهم عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء التصويت في إسطنبول بعد فوز المعارضة.