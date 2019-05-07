هيئة الرقابة المصرية: ” رامز في الشلال ” لم يحصل على ترخيص لعرضه

القاهرة(صدى):

أرسلت هيئة الرقابة المصرية على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، خطاباً تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة.

وأكدت الهيئة في الخطاب على أن برنامج رامز جلال لهذا العام ” رامز في الشلال ” لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وأشارت الهيئة أنها خاطبت 12 قناة، وهي ” الحياة، صدى البلد، كايرو، cbc mbc مصر، النهار، دريم، القاهرة والناس، المحور، بانوراما دراما، on، on tv ” لعدم عرض أي مسلسل أو برنامج أو إعلان دون الحصول على موافقة بالعرض العام مسبق من الرقابة.