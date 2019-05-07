وظائف تقنية شاغرة لدى البنك السعودي للاستثمار
فتح البنك السعودي للاستثمار، باب التقديم على عدة وظائف تقنية شاغرة للرجال والنساء، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف.
وأعلن البنك من خلال ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف المتاحة تحت مسميات ” مُشغل كمبيوتر، مسؤول مايكروسوفت إكستشينج وأكتيف ديريكتوري ” .
وجاءت الوظايف تفصيلية كالتالي:
1- مُشغل كمبيوتر:
للعمل لدى البنك في فرعه بـ ” الخرج” .
2- مسؤول مايكروسوفت إكستشينج وأكتيف ديريكتوري:
(Microsoft Exchange / Active Directory Administrator) للعمل في الرياض.
وأوضح البنك أنه لمعرفة الوصف الوظيفي وباقي الشروط وطريقة التقديم، يتم الدخول على الرباط التالي هنــــا .
اترك تعليقاً