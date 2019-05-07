شركة سانكيو توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سانكيو العربية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة للنساء والرجال بمسمى مسؤول موارد بشرية.

وأوضحت أن المؤهل المطلوب: جامعي متخصص في الموارد البشرية أو تخصصات إدارة الأعمال، واشترطت في المتقدمين خبرة وظيفية في نفس المجال تتراوح ما بين سنة وسنتين، إتقان اللغة الإنجليزية، على دراية بقوانين مكتب العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية، خبرة في الـ Payroll عن طريق أنظمة التشغيل (SAP, Oracle, AX)، إتقان العمل على برامج الأوفيس.

وأفادت بأنه يمكن للمتقدم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]