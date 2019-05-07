بالفيديو.. نهاية مفجعة لامرأة واجهت ثور هائج

مكسيسكو(صدى):

في لحظة شجاعة منها، قررت امرأة مواجهة ثور ضخم دون التفكير في مصيرها الذي ستتلاقه على يد هذا الثور الهائج.

وظهر في مقطع فيديو، لحظات مواجهة المصارعة هيلدا تينوريو صاحبة الـ32 عامًا، للثور الهائج الذي يبلغ وزنه نصف طن، في حلبة مصارعة بمدينة بويبلا المكسيك.

وكشف الفيديو، انقضاض الثور على المصارعة بقوة وسرعة كبيرة جدًا، ليسحقها في جدار خلفها، إذ كانت تجلس على ركبيتها وتلوح برداء وردي وأصفر، ليتحرك الثور في اتجاهها بسرعة فائقة ويضربها في وجهها ثم يصدمها بالجدار.

وظهرت المصارعة الشجاعة خلال مقطع الفيديو وهي مغطاة بالدماء بعد مهاجمة الثور لها وسط صراخ الحاضرين، وتم نقلها للمستشفى على الفور وتبين إصابتها بكسور في الفك العلوي، الذي يتم معالجتها بعملية جراحية.