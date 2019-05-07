المغامسي: الشيعة مؤمنون.. لا يمكن الحكم على الصحوة (فيديو)
أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه يجب التفريق بين الشيعة كأمة ومذهب ومن يحكمو إيران الآن، معلنًا أنه ” يؤمن بأن الشيعة مؤمنون ومسلمون وأعلم أنهم يروني كافراً ” .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” منابر النور ” ، أن الصحوة لم تكن بيد شخص واحد أو طائفة فكرية واحدة يمكن الحكم عليها حكمًا فاصلًا، إذ لا يوجد أشخاص مسؤولون عنها تحديدًا.
وتابع: الصحوة إجمالًا ليست عودة للإسلام لأن الإسلام حاضر وموجودًا وظاهرًا، مشيرًا إلى أنه بعد ظهور الصحوة انتشر العلم الشرعي بين الناس وبدأ الشباب في التقليل من الذهاب لمواطن اللهو.
وأفاد بأن تعليق الفوانيس في رمضان أصبح من العادات ولا يرى علها حرجًا، وإنما هو من مظاهر الاحتفال فقط.
المغامسي : أنا مؤمن بأن الشيعة مؤمنون.. وأعلم أنهم يروني كافراً#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/ZTSlZ8089v
— MBC1 (@mbc1) May 7, 2019
سائل: هل يجوز تعليق الفوانيس في رمضان على البيوت؟..
بم أجاب المغامسي؟#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/Jq65jXp6kW
— MBC1 (@mbc1) May 7, 2019
هل كانت الصحوة عودة للإسلام أم رحلة للتطرف؟.. الشيخ المغامسي يجيب#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/yeJadMO36X
— MBC1 (@mbc1) May 7, 2019
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