رينو ” كادجار ” الجديدة تأتي بشاشة تعمل باللمس وعجلات رياضية

أميرة خالد(صدى):

احتلت شركة ” رينو ” كادجار ” مكانة قوية في فئتها علي مستوي العالم، حيث تصدرت ” كادجار ” قائمة الأكثر مبيعًا في فئتها لعام 2018.

وتأتي نسخة رينو ” كادجار ” الجديدة بمظهر خارجي أكثر جاذبية ولكن بنفس أبعاد السيارة المتعارف عليها، وابرز ما تم تطويره النظام الضوئي المعزز بتقنية الـ LED النهارية.

وتتميز ” كادجار ” الجديدة بعجلات رياضية جديدة كلياً قياس 17 و 19 بوصة ، كما تقدم في ثلاثة ألوان جديدة هي ” Oural Green ” و ” Iron Blue ” و ” Highland Gray ” .

وأصبحت تحتوي على شاشة جديدة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، والتي تعرض نظام R-LINK 2 ، والذي يشمل علي وظيفة عرض الهواتف الذكية بخاصية Android Auto و Apple CarPlay.

وزودت ” كادجار ” بلوحة تحكم جديدة لتكييف الهواء الأوتوماتيكي بتصميم مختلف كلياً عن النسخة السابقة.