السجن وغرامة 10 ملايين ريال عقوبة الاتجار بالبشر ولو كان زوجًا أو وليًا

علي القحطاني(صدى):

رمضان شهر الغفران والعتق من النيران يغدو في رحابه بعض ضعفاء النفس نشطاً بإنتهاز نفحات الخيروالعطاء باستغلال آخرين في التسول مما تنهض معه المساءلة الجزائية في ظل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف.

وذكرت النيابة العامة، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ماعليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له لسيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

وأوضحت أن العقوبات هي: الحبس لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا

وأشارت إلى أن الظروف المشددة للعقوبة على تلك الجرائم هي: إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا، إذا استعمل مرتكبها سلاحا أو هدد باستعماله، إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة، إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه.

وأضافت: يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل مما يأتي: استغلاله ماديا، أو في الإجرام أو في التسول … ، ويتم مضاعفة العقوبة حال ارتكاب تلك الجريمة من خلال الشخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه مؤقتة أو دائما.