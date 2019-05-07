محمد الشلهوب.. أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أعلن القائمين على بطولة دوري أبطال آسيا 2019، أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة، بعد خوضه مباراة الزعيم ضد العين الإماراتي.

وشارك محمد الشلهوب في الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90، فيما أحرز هتان باهبري الهدف الأول.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا على ” تويتر ” ، صورة لقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد الشلهوب تحمل رقم 78، في إشارة إلى عدد مبارياته القارية.

يشار إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد ضمن التأهل رسميًّا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019؛ كمتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، وذلك بعد فوزه على العين، فيما ودع الفريق الإماراتي البطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين.

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