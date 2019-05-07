” غازكو ” بحاجة إلى إداريين للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظيفة إدارية في مقر الشركة بالرياض بمسمى أخصائي تخطيط استراتيجي (ٍStrategy Planning Specialist) لحملة البكالوريوس.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال أو الهندسة أو المالية)، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تخطيط الأعمال أو تحليل البيانات، إجادة استخدام برامج الأوفيس (باوربوينت، إكسل)، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأوضحت أن الوصف الوظيفي هو: تحليل البيانات الداخلية والخارجية لتوليد المعلومات والخطط والرؤى وتطوير الخيارات للاستراتيجيات على مستوى الشركات والوظائف ووحدات الأعمال وتقديم الدعم المستمر في تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء التحليل وتطوير التقارير ومواد الاتصالات والمشاركة في حل المشكلات.

ويبدأ التقدم من اليوم الثلاثاء 1440/9/2هـ من خلال الرابط التالي هنــــا .