فيفي عبده ترد على منتقدي حلقتها بـ ” رامز في الشلال ” : كان بيتحرش بيا

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن أسباب السب والشتائم التي كررتها أكثر من مرة خلال حلقة برنامج ” رامز في الشلال ” ، وذلك بعد تعرضها لانتقادات حادة من الجمهور.

وأكدت فيفي عبده ردًا على الانتقادات الحادة التي حصلت عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها فقدت أعصابها خلال الموقف، كما أنها دخلت في حالة من الفزع والصدمة.

وأوضحت أنه من الطبيعي أن تسب أي شخص يحاول التحرش بها، إذ شعرت أن الشخص الذي بجوارها في القارب يحاول التحرش بها، مشيرة إلى أن هذا الموقف جعلها لا تشعر ماذا تقول.

كما أشارت فيفي عبده إلى أنها لم تكن على علم بأن هذا مقلب لرامز جلال، نافية الأقاويل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول علمها بهذا الأمر، مؤكدة أنها لم تكن ستشارك فيه إذا علمت أنه مقلب.

وأَضافت أن الأمر تم بعد تواصل إحدى شركات الإعلانات معها، طالبة منها الذهاب لجزيرة بالي الإندونيسية لتصوير مشاهد دعائية للمنتج.

واستضاف الفنان رامز جلال، الفنانة فيفي عبده في أولى حلقات برنامج المقال الخاص به لهذا العام ” رامز في الشلال ” ، والتي واصلت في توجيه الشتائم إلى المتواجدين معها، ما أثار غصب جمهورها.

برنامج رامز في الشلال هو أحد برامج المقالب في شهر رمضان 2019، واستكمالًا لسلسة برامج المقالب الخاصة بالفنان رامز جلال والتي بدأها في 2011، إذ يعتمد على جلب الضيف إلى المقلب بعد إقناعه بأنه قادم لتصوير إعلان، ثم تبدأ المصائب.