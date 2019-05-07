المصلح: الفصل بين أشواط الطواف لا يصح.. والدم لا يبطل الصيام (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، عن حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي، مشيرًا إلى أن الموالاة بين أشواط الطواف وواجبة وشرط، بمعنى أنه لا يصح الفصل بين الأشواط إلا إذ كان فصلًا يسيرًا أما إذا كان بلا داع فلا يصح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن خروج الدم من الفم لا يؤثر على صحة الوضوء أو الصوم، ولكن لا يجب ابتلاعه حتى لا يفسد صومه، أما إذا جرى مع ريقه بدون قصد فلا حكم له.

وأفاد بأن زيارة المقابر من الأعمال الصالحة، إذا كانت على الوجه المشروع وهو أن يكون القصد من الزيارة الانتفاع من العظة ونفع الميت بالدعاء له، أما إذا كان الشخص يظن ألا يدعو للميت إلا عند القبر فهذا غير صحيح.